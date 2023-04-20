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Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, yol trafiğe kapandı

3. Sayfa Haberleri

Ankara-Samsun karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Onlarca aracın karıştığı kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Bayram tatilinin başlamasıyla vatandaşlar da yola düştü. Yollarda oluşan yoğunluk, kazaları da beraberinde getirdi.

YARALILAR VAR

Ankara- Samsun karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun karayolu Elmadağ ilçesi mevkiinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Ankara-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sarıbıyık - 3. Sayfa

Samsun Ankara 3. Sayfa Haberler

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