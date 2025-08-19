Ankara'nın Gölbaşı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Ankara'nın Gölbaşı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Güncelleme:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Olay, Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlardan gelen yangın ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekipler ağaçlık alanda süren yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
