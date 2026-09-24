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Ankara Keçiören'de çantasını düşürenin kartından 8 harcama yapan şahıs tutuklandı

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Ankara Keçiören'de market çıkışında çantasını düşüren vatandaş, kredi kartından harcama yapıldığını fark edip polise bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, çantayı alan şahsın karttan 8 ayrı yerden harcama yaptığını belirledi ve şahıs tutuklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir kişinin kredi kartından 8 ayrı harcama yapan şahıs tutuklandı.

Olay, Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş marketten çıkarken çantasını düşürdü. Kredi kartından harcama yapıldığını fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kameraları izledi. Vatandaşın çantasını O.Ö.'nün aldığı belirlendi. O.Ö.'nün, kredi kartından 8 ayrı yerden harcama yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan O.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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