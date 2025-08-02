Ankara Gölbaşı'nda Akşam İnce Dolu Yağışı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam ince dolu yağışı meydana geldi.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son bilgilere göre, bugün Ankara'da sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Başkentte ise akşam saatlerinde, Gölbaşı Ahiboz Mahallesi'nde ince dolu yağışı meydana geldi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ANKARA