Ankara Gölbaşı'nda Akşam İnce Dolu Yağışı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen ince dolu yağışı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış beklentisi olduğunu açıklamıştı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam ince dolu yağışı meydana geldi.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son bilgilere göre, bugün Ankara'da sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Başkentte ise akşam saatlerinde, Gölbaşı Ahiboz Mahallesi'nde ince dolu yağışı meydana geldi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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