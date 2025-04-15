Ankara'daki İnşaat Kazası Davasında Gelişmeler

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Ankara'da inşaattaki perde kalıpların devrilmesi sonucu hayatını kaybeden stajyerler için yargılanan sanıkların duruşması devam etti. Mahkeme, bilirkişi raporunun gecikmesini gündeme getirerek, sorumlulukların tespiti için yeni bir rapor hazırlanmasına hükmetti.

Ankara'da inşaattaki perde kalıpların devrilmesi sonucu stajyerler Emre Çetin ile Taha Öztürk'ün hayatını kaybettiği olaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Alpcan Ergüven, İnan Yücel, Emrah Akyol, Bayram Yüksel ile taraf avukatları hazır bulunurken, sanık Sinan Kar duruşmada yer almadı. Mahkeme başkanı dosyaya bilirkişi raporunun gelmediğini belirtti. Yaşanan olayda hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, duruşmada söz alarak, "Olay günü çekilen fotoğrafı heyete sorduk. Yavrularımız toprak altında biz acı çekerek gelip gidiyoruz. Sanıklar işinde gücünde, biz evraklarla uğraşıyoruz. Bizim yaşadığımız acıyı Allah sanıklara yaşatmadan canlarını almasın" dedi.

Söz alan müşteki Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk ise olayın üzerinden 974 gün geçtiğini belirterek, "Adaletin bu kadar gecikmesi aklımıza başka şeyler getiriyor. Ama biz gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz, oradaki yetkililerin ihmali yüzünden bizim iki yavrumuz toprak altında. Yargılamanın bir an önce sonuçlandırılarak sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Müşteki avukatları bilirkişi raporunun çok fazla geciktiğini belirterek, bir an önce raporun hazırlanmasını talep etti. Sanıklar ise önceki ifadelerini tekrarladıklarını beyan etti.

Sanık, müşteki ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi listesinden seçilecek A sınıfı iş güvenliği uzmanı, bir ceza hukukçusu, inşaat mühendisliği bölümünden bir akademisyen bilirkişiye dosyanın tevdiiyle birlikte suça konu olayda sorumlulukların tespiti için rapor hazırlanmasına hükmetti. Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı 9 Eylül'e erteledi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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