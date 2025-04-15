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Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Elmadağ ilçesinde D 200 karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Olayda 3 kişi yaralandı ve yol trafiğe kapandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D 200 karayolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Elmadağ istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 06 EMP 057 plakalı otomobil, 43 DSC 200 plakalı minibüs, 06 EDM 605 plakalı transit panelvan ile bir araç çekicinin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Kazaya karışan 43 DSC 200 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu yol tamamen trafiğe kapandı. Kırıkkale-Ankara yönü 1 saat trafiğe kapatılması sonucu yolda uzun araç yoğunluğu oluştu. Minibüsün kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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