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Ankara'da Zincirleme Kaza: 31 Yaralı

Ankara'da Zincirleme Kaza: 31 Yaralı
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Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çubuk ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sağ şeritte yolcu indirmek için duran bir dolmuşu geçmeye çalışan bir araç, orta şeritteki 2 servis aracıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen servis araçları da dolmuşa çarptı. Kazada 31 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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