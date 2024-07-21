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Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! Kaza anı kamerada

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ankara'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir çocuk, bir süre tereddüt ettikten sonra hızla koşmaya başladı. O sırada bir otomobil küçük çocuğa çarparak metrelerce savurdu.

ANİDEN YOLA FIRLADI

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle İlçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi 994'üncü Cadde'de meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, aniden yola fırlayan bir erkek çocuğa çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle birkaç metre savrulan çocuk yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Çocuk, yaralı olarak çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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