Ankara'da yokuşu çıkamayan tır trafiği tehlikeye attı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yokuşu çıkamayan bir tır trafiği tehlikeye attı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Kızılcahamam Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yokuşu çıkamayan yüklü bir tır 1 buçuk saat boyunca bulunduğu yokuştan çıkmaya çalıştı. Yokuşu çıkmaya çalıştığı anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.