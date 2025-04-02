Ankara'da Yokuşu Çıkamayan Tır Trafiği Tehlikeye Attı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yokuşu çıkamayan bir tır, 1 buçuk saat boyunca trafikte aksamalara neden oldu. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Ankara'da yokuşu çıkamayan tır trafiği tehlikeye attı
ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yokuşu çıkamayan bir tır trafiği tehlikeye attı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Kızılcahamam Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yokuşu çıkamayan yüklü bir tır 1 buçuk saat boyunca bulunduğu yokuştan çıkmaya çalıştı. Yokuşu çıkmaya çalıştığı anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa