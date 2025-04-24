Ankara'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada otomobil çarpan yaya yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Sincan'ın Yenikent semtinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya seyir halindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa