Ankara'da Yangın: 57 Dönüm Tarla Zarar Gördü

Ankara'da Yangın: 57 Dönüm Tarla Zarar Gördü
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde çıkan yangında 57 dönümlük buğday ve arpa tarlası zarar gördü. Yangın, hobi bahçelerinin bulunduğu bölgede başladı ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların çabasıyla kontrol altına alındı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde çıkan yangında 57 dönümlük buğday ve arpa tarlası zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gökler Mahallesi Pınar mevkiinde, hobi bahçelerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Ekili araziye sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşların uzun süren çabası sonra kontrol altına alınan yangıda 57 dönüm buğday ve arpa tarlası zarar gördü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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