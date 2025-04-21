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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 160 Şüpheli Tutuklandı

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Ankara'da düzenlenen 'Narkokapan' operasyonunda 160 şüpheli daha tutuklanarak toplam tutuklu sayısı 476'ya ulaştı. Operasyon kapsamında adli kontrol kararı verilen 26 şüpheli bulunuyor.

Ankara'da düzenlenen "Narkokapan" operasyonunda 160 şüpheli daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 476 oldu.

Operasyonda, 3'üncü gün nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 160'ı 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 476'ya ulaştı. Hakkında adli kontrol kararı verilen şüpheli sayısı 26 olurken, başka suçtan tutuklu olan şüpheliler ile diğer şüpheliler açısından ifade alma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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