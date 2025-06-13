Ankara'da Uyuşturucu Krizi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı sonucu hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylar ve ele geçirilen uyuşturucu miktarı açıklandı.

Ankara'da geçirdikleri uyuşturucu madde krizi nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişinin olayıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Keçiören'de dün meydana gelen olayda, uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşan R.Ç. ve C.B hayatını kaybederken, İ.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, hayatını kaybedenlerin uyuşturucu temini için M.Ç. ile telefonda görüştükleri tespit edildi. Görüşmede, M.Ç.'nin alışveriş için A.M.Ö.'ye yönlendirme yaptığı, A.M.Ö'nün de uyuşturucu maddeleri Y.Ş.'nin kullandığı araçla alıcılara gönderdiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda şüpheli M.Ç., A.M.Ö. ve Y.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 23 bin 371 adet sentetik ecza, 4.7 gram sentetik kannabinoid ve 84 bin 375 lira para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, ölen şahısların yanında bulunan 7 adet sentetik uyuşturucu hap ise incelenmek üzere muhafaza altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Bölgenin en büyük Türk şehri vuruldu
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

Orta Doğu yanarken İncirlik'te neler oluyor? İlk görüntüler geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu

Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü bina ilk kez görüntülendi

Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü daire böyle görüntülendi
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.