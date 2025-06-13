Ankara'da Uyuşturucu Krizi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Şüpheli Gözaltında

Ankara'da geçirdikleri uyuşturucu madde krizi nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişinin olayıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Keçiören'de dün meydana gelen olayda, uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşan R.Ç. ve C.B hayatını kaybederken, İ.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, hayatını kaybedenlerin uyuşturucu temini için M.Ç. ile telefonda görüştükleri tespit edildi. Görüşmede, M.Ç.'nin alışveriş için A.M.Ö.'ye yönlendirme yaptığı, A.M.Ö'nün de uyuşturucu maddeleri Y.Ş.'nin kullandığı araçla alıcılara gönderdiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda şüpheli M.Ç., A.M.Ö. ve Y.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 23 bin 371 adet sentetik ecza, 4.7 gram sentetik kannabinoid ve 84 bin 375 lira para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, ölen şahısların yanında bulunan 7 adet sentetik uyuşturucu hap ise incelenmek üzere muhafaza altına alındı. - ANKARA