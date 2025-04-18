Ankara'da Tüfekle Poz Veren Müdür Yardımcısına İnceleme Başlatıldı

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüfekle sınıfta poz veren müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "@boykotyapannuri X adresinde yayınlanan 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?' başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. - ANKARA