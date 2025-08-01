Ankara'da Trafik Tartışmasında Baltalı Saldırı

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Keçiören'de iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışma, bir şahsın diğer aracın önünü kesip baltayla saldırmasıyla büyüdü. O anlar cep telefonuna yansıdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir şahıs, trafikte tartıştığı kişinin aracına baltayla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara Çevreyolu Keçiören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keçiören'de trafikte iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 06 CYY 621 plakalı otomobilde bulunan şahıslar diğer aracın önünü kesti. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine araçtan inen şahıslar, tartıştıkları otomobile balta ile saldırdı. Saldırıya uğrayan sürücü, aracını olay yerinden uzaklaştırarak bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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