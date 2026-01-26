Haberler

Ankara'da trafikteki kavga kamerada
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne trafikte yaşanan tartışmanın ardından saldırdı. Olayda motosiklet sürücüsünün kaskı zarar gördü.

Ankara'da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne saldırdı. Sürücünün başındaki kask aldığı darbeler sonucu zarar görürken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Etlik Caddesi üzerindeki kavşakta saat 20.00 sıralarında iddiaya göre otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında trafik tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, diğer sürücüye saldırdı. Olay sırasında motosiklet sürücüsünün kaskı aldığı darbelerle zarar gördü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar kameralara yansıdı. - ANKARA

