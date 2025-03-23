Ankara'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Berat Akbulut, otomobile çarparak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
ANKARA - Ankara'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Berat Akbulut yaşamını yitirdi.
Olay Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FZ 1911 plakalı motosiklet, 06 CRB 37 plakalı otomobile çarptı.
Motosiklet sürücüsü Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN SARIBIYIK - 3.Sayfa