Haberler

Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti, bir polis memuru yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 polis memuru da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Ayaş yolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bekleyen yaya Erdal Y'e çarptı. Çarpma sonucu savrulan araç, park halindeki polis radar aracına çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaya Erdal Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı trafik polisi sağlık ekipleri tarafından ambülansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu

Komşuda sürpriz operasyon! ABD o terör örgütünü vurmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
West Ham United'dan Barış Alper için dev teklif hazırlığı

Galatasaray'a çuvalla para! Yıldız isme 40 milyon euro'luk dev teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.