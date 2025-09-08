Ankara'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Ayaş Sinanlı-Oltan Mahallesi otoyolunda meydana geldi. Otoyolda seyir halinde giden tır ile otomobilin çarpışması sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan ve çeşitli yerlerinden yaralanan kişileri en yakın devlet hastanesine kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA