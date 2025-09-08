Haberler

Ankara'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Ayaş ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Ayaş Sinanlı-Oltan Mahallesi otoyolunda meydana geldi. Otoyolda seyir halinde giden tır ile otomobilin çarpışması sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan ve çeşitli yerlerinden yaralanan kişileri en yakın devlet hastanesine kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

