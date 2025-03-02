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Teravih namazında doğal gaz sıkıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı

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Keçiören ilçesinde bir camide teravih namazı sırasında meydana gelen doğal gaz sızıntısı sonucu 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde camide doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan sızıntı dolayısıyla, kaçaktan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camii'nde teravih namazı kılınırken cami cemaatinden rahatsızlanan kişiler oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, caminin kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti. Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

Teravih namazında doğal gaz sıkıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Başlığa sıkıntı yazmışsınız , yapacağınız işin…

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Onlenilebilinir Her Kaza Cinayet Tesebbusu Sayilmalidir..Gecmis Olsun..

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Geçmiş olsun

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