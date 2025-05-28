Ankara'da Tehlikeli Yolculuk: Kamyon Dorsasına Tutunarak İlerleyen Gençler
Ankara'nın Sincan ilçesinde, kamyon dorsesine tutunarak ilerleyen iki genç, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Tehlikeli yolculukları esnasında rahat tavırları dikkat çekti.
Ankara'da kamyon dorsesine tutunarak ilerleyen iki gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kamyonet dorsesine tutunarak ilerleyen gençler, arkada seyreden otomobil sürücüsünün telefonuyla kayda alındı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu dakikalarca devam ederken, rahat tavırları ise dikkat çekti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa