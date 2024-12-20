Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda yaklaşık 11 milyon lira değerindeki 2 bin 680 adet Roma Dönemine ait sikke ve 12 adat objeyi satmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı istihbarat faaliyetleri çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde A.M.B ve İ.G isimli şüpheli şahısların kullanmış oldukları araçta yapılan aramada 10 milyon 900 bin Türk Lirası değerinde 2 bin 680 adet Roma Dönemine ait sikke ve 12 adet Roma Dönemine ait tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan iki şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - ANKARA