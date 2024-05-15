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Ankara'da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde ticari taksi şoförüne satırlı saldırı yaşandı. Saldırı sonucunda taksi şoförünün başparmağı koptu. Dehşet veren olay Ankara'nın Çankaya ilçesi Sancak mahallesinde meydana geldi.

Ankara'da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde ticari taksi şoförüne satırlı saldırı yaşandı. Saldırı sonucunda taksi şoförünün başparmağı koptu.

Dehşet veren olay Ankara'nın Çankaya ilçesi Sancak mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir ticari taksi müşterisini beklemek için yol kenarına yaklaştığı anda başka bir otomobil ticari taksinin aynasına çarptı. Ticari taksi şoförü ise tepki göstermek maksadıyla kornaya bastı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek elindeki satırla taksi şoförüne saldırdı. Saldırgan vurduğu satır darbeleri ile taksi şoförünün başparmağını kopartırken birkaç farklı yerinden de yaraladı. Ticari taksinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde taksi şoförünün gözü dönmüş saldırganı defalarca kez uyardığı ve kaçmaya çalıştığı da görüldü. Yaralanan taksi sürücüsünün Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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