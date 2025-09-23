Ankara'da Taksi Şoförüne Şiddet: Dişleri Kırıldı, Parası Çalındı

Ankara'da trafikte tartıştığı kişiler tarafından önü kesilerek öldüresiye darbedilen taksi şoförü, "Yüzüme ve dişlerime vurdular. Dişlerimi kırdılar. Vücudumda morluklar oluştu" dedi.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, taksi şoförü Mehmet Can Doğan, seyir halindeyken bir sürücü ile yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşadı. Olayın büyümemesi için özür dileyen Doğan, daha sonra bir aracına yolcu alarak tartışmanın yaşandığı yerden ayrıldı. Tartıştığı kişi tarafından takip edilen Doğan'ın aracının önü kesildi. Konuşmak için aracından indirilmek istenen Doğan, önünü kestiği otomobildeki kişilerle birlikte daha sonra olaya dahil olan başka bir otomobildeki kişiler tarafından darbedildi. Demir sopalarla öldüresiye dövülen Doğan fenalık geçirdi. Olayın ardından saldırganlar bölgeden ayrılırken, yaralı Doğan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye nakledildi. Parasının da kendisine saldıran kişiler tarafından çalındığını iddia eden Doğan, yaşadığı saldırıyla ilgili konuştu.

"Yüzüme vurup, dişlerimi kırdılar"

Her şeyin sözlü tartışma ile başladığını ve tartışma bittikten sonra konunun kapandığını düşünerek konumdan ayrıldığını belirten Doğan, "Yolcu aldım, yolcuyla beraber giderken takip edildiğimi fark ettim. Bir müddet takip edildim. Zaten bir müddet ilerledikten sonra bana selektör yaparak durmamı istediler. Durdum, aracımdan inerek karşı tarafın şoför mahallinin yan koltuğu olan cama yürüdüm. Şoförle iletişim kurduktan sonra hiç farkına varmadım. Arkamızdan bir aracın daha takip ettiğini öğrenmiş olduk. Arkamızdan gelen araçlar 3 erkek şahıs. Ellerinde demir sopa, cop vesaire şeylerle indiler. Ben indiklerini görmedim. Bir anda soluma döndüğümde bacaklarıma ve kafama darbe almaya başladım. Beni durduran araçtaki 2 şahıs inerek bunlara dahil oldular. Şoför tarafında oturan kişi kafama, yüzüme, dişlerime vurarak dişlerimi kırdı. Vücudumun birkaç yerine morluk var. Büyük ihtimalle düştüğümde olması lazım, cebimde belli bir miktar para vardı. O paranın olmadığını fark ettim. Sonradan kendime geldiğimde, olay yerine baktığımızda da herhangi bir para yoktu. O paranın da gittiğini düşünüyoruz. Sonrasında şikayetçi oldum. Bundan sonrasında adaleti bekliyoruz. Taksi cinayetleridir, darplarıdır çok fazla olmaya başladı. Önüne geçilmesini istiyoruz artık" dedi.

"Kendileri serbest bırakılmış, herhangi bir tutuklama tedbiri uygulanmamıştır"

Olayla ilgili Ankara Batı Savcılığına ilgili şikayetlerin yapıldığını ifade eden Doğan'ın avukatı Haydar Uysal, "Olayla ilgili olarak biz Batı Savcılığı'na, ilgili şikayetlerimizi yaptık. Kişilerin tutuklanması talebiyle alakalı olarak talep dilekçemizi düzenledik. Şu anda kişiler 4-5 kişi zannımca. İştirak iradesiyle müvekkile karşı hem darp suçunu hem de hırsızlık suçunu işlemiş. Buna rağmen kendileri serbest bırakılmış, herhangi bir tutuklama tedbiri uygulanmamıştır. Bu kamu vicdanını yaralar niteliktedir. Artan taksici cinayetleri ve darp olayları dikkate alındığında Sayın Savcılığın ilgili tutuklama kararını vereceğini umut ediyoruz. Dediğimiz gibi bu tutuklama olmazsa bu şekildeki olayların artabileceği şüphesindeyiz. Bundan kaynaklı olarak tutuklama tedbiri alınırsa hem müvekkilin hem de kamu vicdanının rahatlayacağını düşünüyoruz. İlgili takibimiz devam etmektedir. Kovuşturma süreciyle alakalı bütün takiplerimiz devam ediyor" diye konuştu. - ANKARA