Başkent'te çağırdıkları 'Martı Tag' sürücüsü Özcan'ı darp eden 4 taksici hakkında karar açıklandı

Ankara'da 'Martı Tag' uygulaması üzerinden çağırdıkları araç sürücüsü Alper Özcan'ı darbettikleri gerekçesiyle yargılanan 4 sanık taksi şoförü hakkında karar açıklandı.

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Abdurrahman Akbaş, Umut Can Kurtoğlu, Ömer Berkan Altunbaş ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Murat Akbaş ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı bu celse karar vereceklerini bildirerek, Abdurrahman Akbaş'a söz verdi.

Akbaş savunmasında, "Arabanın anahtarını almaya çalışmadım. Bize vurmasın diye elinden tutmaya çalıştım. Biz de taksiciyiz yağma söz konusu olamaz. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Söz alan diğer sanıklar Umut Can Kurtoğlu ile Ömer Berkan Altunbaş da mahkeme heyetinden beraatlerini talep etti.

Avukat ve sanık beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanıklardan Abdurrahman Akbaş, 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay ve 'Tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Ömer Berkan Altunbaş hakkında, 'Nitelikli yağma' suçundan beraat kararı verirken, 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık hakkında, 'Tehdit' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanık Murat Akbaş, 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezası alırken, diğer sanık Umut Can Kurtoğlu ise tüm suçlamalardan beraat etti. - ANKARA