Ankara'da Taksi Şoförü Bıçakla Yaralandı: Saldırgan Gözaltında

Ankara'da Taksi Şoförü Bıçakla Yaralandı: Saldırgan Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, sıra işgali nedeniyle tartıştığı meslektaşını bıçakla ağır yaralayan bir taksi şoförü gözaltına alındı. Yaralı taksi sürücüsünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ankara'da sırasını işgal ettiğini ileri sürdüğü meslektaşını bıçakla ağır yaralayan taksi şoförü gözaltına alındı. Ağır yaralanan diğer taksicinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana geldi. İddialara göre, AVM yanındaki bekleme noktalarında bulunan farklı iki durağın taksicileri Fatih Saygın (44) ile E.Y. (48) arasında sıra işgali tartışması çıktı. Tartışmanın ertesi akşamı aracının içinde bekleyen Saygın'ın yanına gelen E.Y., meslektaşına bıçakla saldırdı. Olayın ardından E.Y. bölgeden ayrılırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden ağır yaralanan Saygın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi. Ameliyat edilen sürücünün tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenilirken, saldırgan F.S. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın çalıştığı durağın yasal olmadığı iddia edildi

Yaralı taksi sürücüsünün durak arkadaşları ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin çalıştığı durağın yasal olmadığını ileri sürdü. Olayın yaşandığı bölgedeki AVM yetkilileri ile maddi konular nedeniyle anlaşmazlıklar yaşadıklarını belirten taksiciler, söz konusu yetkililerin bu nedenden dolayı kaçak durağın çalışmasına izin verdiklerini iddia etti.

"Can kaybı olmadan bu olayın çözülmesi lazım"

Olayla ilgili konuşan yaralı taksicinin meslektaşı Yusuf Tunçbilek: "Önceden beri burada bizim durağımız var. Hizmet verdiğimiz bölgeye yeni bir durak kurulduğu için o durakla yan yana çalışmak mecburiyetinde kaldık. Oradaki bekleme noktalarında 36 senedir biz varız. Yanımıza başka durağın taksileri gelince sıra durumundan dolayı olaylar çıkıyor. Bu problem nedeniyle en sonunda bu olay oldu. Yaralı arkadaşımız canının mücadelesini veriyor. Şu anki durumun nedeni AVM'nin başka bir durak açtırıp çalıştırmasından kaynaklanıyor. Dünkü olayda yine sıra meselesi nedeniyle olmuş. Bir gün önce yolcuyu kimin götüreceği üzerine tartışmışlar. Saldırgan yakalanmış. En ağır cezayı almasını talep ediyoruz. İçimiz bir nebze soğuyacaktır en azından. Bu durak gayri resmi şekilde bir şekilde kuruldu. Yetkililerin ve AVM yönetiminin müdahale etmesi lazım. Can kaybı olmadan bu olayın çözülmesi lazım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.