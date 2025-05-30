Ankara'da Taksi Şoförü Bıçakla Yaralandı: Saldırgan Gözaltında

Ankara'da sırasını işgal ettiğini ileri sürdüğü meslektaşını bıçakla ağır yaralayan taksi şoförü gözaltına alındı. Ağır yaralanan diğer taksicinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana geldi. İddialara göre, AVM yanındaki bekleme noktalarında bulunan farklı iki durağın taksicileri Fatih Saygın (44) ile E.Y. (48) arasında sıra işgali tartışması çıktı. Tartışmanın ertesi akşamı aracının içinde bekleyen Saygın'ın yanına gelen E.Y., meslektaşına bıçakla saldırdı. Olayın ardından E.Y. bölgeden ayrılırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden ağır yaralanan Saygın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi. Ameliyat edilen sürücünün tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenilirken, saldırgan F.S. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın çalıştığı durağın yasal olmadığı iddia edildi

Yaralı taksi sürücüsünün durak arkadaşları ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin çalıştığı durağın yasal olmadığını ileri sürdü. Olayın yaşandığı bölgedeki AVM yetkilileri ile maddi konular nedeniyle anlaşmazlıklar yaşadıklarını belirten taksiciler, söz konusu yetkililerin bu nedenden dolayı kaçak durağın çalışmasına izin verdiklerini iddia etti.

"Can kaybı olmadan bu olayın çözülmesi lazım"

Olayla ilgili konuşan yaralı taksicinin meslektaşı Yusuf Tunçbilek: "Önceden beri burada bizim durağımız var. Hizmet verdiğimiz bölgeye yeni bir durak kurulduğu için o durakla yan yana çalışmak mecburiyetinde kaldık. Oradaki bekleme noktalarında 36 senedir biz varız. Yanımıza başka durağın taksileri gelince sıra durumundan dolayı olaylar çıkıyor. Bu problem nedeniyle en sonunda bu olay oldu. Yaralı arkadaşımız canının mücadelesini veriyor. Şu anki durumun nedeni AVM'nin başka bir durak açtırıp çalıştırmasından kaynaklanıyor. Dünkü olayda yine sıra meselesi nedeniyle olmuş. Bir gün önce yolcuyu kimin götüreceği üzerine tartışmışlar. Saldırgan yakalanmış. En ağır cezayı almasını talep ediyoruz. İçimiz bir nebze soğuyacaktır en azından. Bu durak gayri resmi şekilde bir şekilde kuruldu. Yetkililerin ve AVM yönetiminin müdahale etmesi lazım. Can kaybı olmadan bu olayın çözülmesi lazım" dedi. - ANKARA