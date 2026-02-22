Haberler

Ankara'da sürücü kursu eğitmeni tartıştığı kişi kaput üzerindeyken kilometrelerce yol gitti

Güncelleme:
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir sürücü kursu eğitmeni, trafikte tartıştığı sürücüyü darp ettikten sonra, kaçmak isterken aracının kaputunda yüzü kanlar içinde kalan sürücüyü kilometrelerce sürükledi. Olayın ardından polis ekipleri müdahale ederek eğitmeni gözaltına aldı.

Olay, Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca bölgesinde bugün saat 15.30 sularında meydana geldi. Bir sürücü kursuna ait araçta görevli usta öğretici, trafikte tartıştığı sürücüyü darbetti. Aracından inen eğitmen, yanındaki araçta bulunan sürücüye saldırdı. Araç içerisindeki kadının "Silah çekti" diyerek bağırmasına rağmen saldırgan eğitmen, diğer sürücüyü yumruklamaya devam etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılan eğitmen, aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yüzü kanlar içinde kalan sürücü ise, "Kaçma, polis çağıracağım" diyerek saldırganın yolunu kesmek istedi. Ancak öfkeli eğitmen, aracını durdurmak yerine gaza bastı. Çarpmanın etkisiyle aracın kaputu üzerine düşen ve tutunmak zorunda kalan şahıs, yaklaşık 1 saat aracın kaputu üzerinde gitti. Saldırgan eğitmen, kaputun üzerindeki şahsa aldırış etmeden yüksek süratle Eryaman istikametine doğru kaçışını sürdürdü. Trafikteki diğer sürücülerin aracı durdurmak için önüne kırmasına ve uyarılarına rağmen durmayan sürücü adeta terör estirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Eryaman girişinde yolu keserek aracı durdurmayı başardı. Saldırgan eğitmen polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

