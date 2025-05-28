Ankara'da suçluyu kovaladığı sırada kaza geçiren jandarma astsubay şehit oldu

Ankara'da suçluyu kovaladığı sırada kaza geçiren jandarma astsubay şehit oldu
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Ankara'da suçluyu kovaladığı sırada kaza geçiren jandarma astsubay şehit oldu Bakan Yerlikaya, şehit astsubay için başsağlığı mesajı yayınladı Ankara'da görev yapan Jandarma Astsubay Emre Polat, Haymana ilçesinde aranan bir şahsı takip ederken geçirdiği kaza sonucu şehit oldu.

Ankara'da suçluyu kovaladığı sırada kaza geçiren jandarma astsubay şehit oldu

Bakan Yerlikaya, şehit astsubay için başsağlığı mesajı yayınladı

ANKARA - Ankara'da görev yapan Jandarma Astsubay Emre Polat, Haymana ilçesinde aranan bir şahsı takip ederken geçirdiği kaza sonucu şehit oldu.

Olay, Haymana ilçesi Culuk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir suçluyu takip ettiği sırada dengesini kaybeden Jandarma Astsubay Emre Polat eğimli arazide düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Jandarma Astsubay Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'milletimizin başı sağ olsun' notuyla şu ifadelere yer verdi:

"Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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