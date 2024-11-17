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Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga

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Ankara'nın Sincan ilçesinde, sosyal medya fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım arasında yaşanan kavga, birbirlerine konum atıp buluşmalarıyla silahlı çatışmaya dönüştü. Silahlı kavgada Şener, Yıldırım'ı bacağından vururken o anları 40 bin kişi sosyal medyada canlı olarak izledi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, aralarında husumet bulunan Cansum Şener (29) ile Çağlayan Yıldırım isimli sosyal medya fenomenleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla vurarak yaraladı. Olayı sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıkan Yıldırım hastanede tedaviye alınırken, Şener ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde gerçekleşti. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener isimli sosyal medya fenomeni kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yüz yüze görüşmek isteyen iki kadın fenomen, paylaştıkları konumda buluştu. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

ACI İÇERİSİNDE BAĞIRDI

Yıldırım acı içerisinde bağırırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cansum Şener ise beraberinde gelen erkek arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Çağlayan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAVGA ANINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu arada kavgada silahla yaralanan Çağlayan Yıldırım'ın olay anı ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıca ikilinin bir uygulama üzerinden konuşmalarını da gün içerisinde sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüldü.

ŞENER VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden otomobille kaçan Cansum Şener ve erkek arkadaşı, polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Şener'in 80 suç kaydı olduğu ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor

Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Arkadaş bir standart getirin şu fenomenliğe. Birde vergi yükünü artırın. Bedava para kazanıyorlar.

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Haber YorumlarıCelal Ciydem:

80 suç kaydı mı varmış ??

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Haber YorumlarıBurhan Korkmaz:

hakimbeyamca denetimli serbestlik verip salın gitsin ne zamanki birinin canını alınca belki cezaevine atarsınız o da birkaç ay yatıp çıkar nede olsa. yaşasın adalet.....

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Haber YorumlarıBükücü:

TikTok kapatılsın!

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Haber YorumlarıMurat Kara:

fenomen deyil soytarı parayabsebep kurmacayla birbirlerini vuruyor

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Haber Yorumlarımrx clay:

Arkadaşlar yanlış yerden bakıyorsunuz mesele fenomen olmaları değil. 80 suç kaydı olup dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezmesi 81. suçu ruhsatsız silah temin edip, o silahla birini yaralayarak 82. suçu işlemekten çekinmemesidir mesele. Bu şahıs fenomenliği bıraksa tövbe edip 5 vakit namaza mı başlayacak? Mesele fenomen olması mı? ''Adalet mülkün temelidir''

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Sincan motoru

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

seyirci 80 biniş

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Haber YorumlarıMurat Kara:

89 suç kaydı var oldu 81 Türkiye il plakaları sayısı kadar ve sonuç disarda

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Haber YorumlarıRealist:

Dizilerde konu edilen pavyon çalışanı beden işçisi mi bunlar..

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