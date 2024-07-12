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Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

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Ankara'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., kafasına dayadığı silahın ateş alması sonrası ağır yaralandı. Dehşete düşüren anlar saniye saniye kaydedildi.

Ankara'da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.

ELİNDEKİ TABANCAYI KAFASINA DAYADI

Sabah 05.00 sıralarında Çankaya'nın Birlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elindeki tabancayı kafasına dayadı.

TETİĞE BASTI, OLDUĞU YERE YIĞILDI

Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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