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Ankara'da Sobadan Yangın Çıktı, Aile Kurtarıldı

Ankara'da Sobadan Yangın Çıktı, Aile Kurtarıldı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın, tüpü bitince çocuklarına yemek yapmak için yaktığı sobadan yangın çıkardı. Aile evden çıkmayı başardı ancak evde büyük hasar meydana geldi.

Ankara'da bir kadının evdeki tüp bitince 3 çocuğuna yemek yapmak için yaktığı sobadan yangın çıktı. Evden çıkmayı başaran aile kurtulurken, evde büyük hasar meydana geldi.

Olay, Mamak ilçesi Harman Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir kadın evde tüp bitince çocuklarına yemek yapmak için sobayı yaktı. Sobadan çıkan yangın bir anda büyürken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kurtuluş İtfaiyesi ekipleri yangını söndürdü. Yangında anne, 3 çocuğu, evdeki yaşlı adam, keçiler ve tavuklar kurtarıldı.

"Çocuklara yemek yapmak için sobayı yakmış"

Yangın haberini alınca olay yerine gelen mahalle muhtarı Zeynep Gültekin, "Mahalle sakinleri mahallede yangın var dedi, ben de dışardaydım. Olayı duyunca koşup geldim. Hanımefendinin tüpü bitmiş galiba. Çocuklara yemek yapmak için sobayı yakmış. 'Soba bir anda tutuştu, anlayamadım' dedi. Sonra da korkmuş. Çocukları dışarı çıkartacağım derken yangın büyümüş. Yapıların eski olması ve civarda ağaçlar olması yangının büyümesine sebep olmuş olabilir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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