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Ankara'da Siyasi Parti Genel Merkezine Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'da Siyasi Parti Genel Merkezine Uyuşturucu Operasyonu
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir siyasi parti genel merkezinde yapılan operasyonda, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Mahalle muhtarı, uyuşturucu kullanımının bölgelerinde yaygın olduğunu belirtti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetlale Mahallesi'nde komşuların Milli Beraberlik Partisi Genel Merkezi'nden yüksek sesler geldiği ve kavga şikayetleri üzerine polis ekipleri parti genel merkezini teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucu parti genel merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti yapıldığı belirlendi. Gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binasında uyuşturucu temin ettiği ve şahısların uyuşturucu kullandıkları belirlendi. B.Y.'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu madde kullandıkları için gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinde, M.G. ve B.Y.'nin kendilerine uyuşturucu madde temin ettiğini ve parti binasında uyuşturucu kullanmak için yer sağladıklarını iddia etti. Şüpheliler ayrıca M.G'nin parası olmayanlara uyuşturucu madde karşılığı "eşcinsel ilişki" teklif ettiğini iddia etti.

"İyi gizlendiler ama narkotik polislerimiz onları yakaladı"

Mahallesinde uyuşturucu satışı ve kullanımının yaygın olduğunu söyleyen Demetlale Mahallesi Muhtarı Ebru Mert, mahallede uyuşturucu kullanımının bitmesi için mücadele ettiklerini belirterek, "Benim mahallem, bu konuda biraz sıkıntılı bir mahalle. Madde satıcıları ve madde kullananların fazla olduğu bir mahalle. Polis memurları mümkün olduğunca buna müdahil oluyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması ve ihbarda bulunmaları lazım. Bu olayla ilgili anladığım kadarıyla vatandaşlar yanlış yerlere başvurmuşlar. Vatandaşlar bize gelemese bile emniyetin 'UYUMA' diye bir uygulaması var. Burada isim de gizleyebiliyor, ihbarlar da gizli oluyor ve hemen müdahil oluyorlar. Bu uygulamayı ben de telefonumda kullanıyorum. Ben emniyetle birlikte parti içerisindeki aramaya katıldım. Bize daha önce bir bilgi gelmemişti, sanırım iyi gizlendiler ama narkotik polislerimiz onları yakaladı" dedi.

Siyasi parti genel merkezinin bulunduğu apartman sakinlerinden Gülper Güneyli, siyasi parti üyelerinin kendilerini rahatsız ettiklerini, gürültü çıkardıklarını ve şikayetçi olduklarını anlattı. Güneyli, akşam saatlerinde mahalledeki gençlerin sıklıkla apartmana girmek için apartman sakinlerinin zillerini çaldıklarını ve partinin bulunduğu daireye gittiklerini söyledi.

"Narkotik şubeden Allah bin kere razı olsun"

Siyasi partinin genel merkezinden gelen yüksek sesler üzerine şikayet ettiklerinde şahısların kendilerine küfür ettiğini aktaran apartman sakinlerinden Songül Karaca ise, "Narkotik şubeden Allah bin kere razı olsun. İnanın dün sevincimden ağladım. O kadar rahatsız oluyorduk ki anlatamam. Korktuğum için torunumu aşağı inip kendim çıkartıyordum. Kendi canımızdan korkuyorduk. Kadın ve madde, her şey vardı. Biz sonradan fark ettik. Biz parti diye iyi kişiler sandık, ne bilelim. 13-14 yaşındaki genç çocuklar oradan para aldılar, para sayarak çıktılar, sonra koşarak giderken gördüm" diye konuştu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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