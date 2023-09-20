Ankara'da 1 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan sokak ortasında intihar etti

Ankara'da bir kişiyi silahla yaralayan şahsı polis ekipleri takibe aldı. Bir caddede bulunan şahıs, elindeki iki tane silahtan birini başına diğerini de polislere doğrultarak sokaklarda yürüdü. Polis ekiplerinin adım adım takip ederek ikna etmeye çalıştığı şahıs, bir sokakta başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

Ankara'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerini görünce başına silah dayayınca mahallede paniğe neden oldu. İkna çabalarına karşılık vermeyen şahıs başına ateş ederek intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Bentderesi dolmuş durakları içerisinde M.A. isimli şahıs N.A.'yı silahla bacağından vurarak yaraladı. Yaralanan N.A. hastaneye giderken olay yerine gelen polis ekipleri olayı yağma suçundan aranması olan M.A.'nın işlediğini tespit etti. Olay yerinde 3 adet boş kovan bulan polis ekipleri kaçan M.A.'yı arama çalışmalarına başladı.

ELİNDEKİ İKİ TANE SİLAHLA SOKAK SOKAK GEZDİ

Ekipler ilk olarak şahsın Etlik semtinde tespit edilen adresini kontrol etti. Kaçan M.A. saat 17.00 sıralarında General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde elinde 2 adet tabanca ile bulundu. Fener Yolu sokağına giren şahıs, polislerin "dur" ihtarına karşılık bir silahı kafasına diğer silahı ise polis ekiplerine doğrultarak karşılık verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Başında silah dayalı vaziyette yürüyerek adresine kadar takip edilen şahıs ile müzakereler başladı. İkna çabalarına karşılık vermeyen M.A. başına ateş etti. Bölgede bekletilen ambulans ile hastaneye kaldırılan M.A. hayatını kaybederken, olay nedeniyle mahalleli paniğe yaşadı.