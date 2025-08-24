Ankara'da Seyir Halindeki Otobüs Alev Aldı

Ankara'da Kızılcahamam mevkiinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcuların tahliyesinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Olay Anadolu otoyolu üzerinde Kızılcahamam mevkiinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı meydana geldi. Durumu fark eden şoför alev alan otobüsü emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangında herhangi yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
