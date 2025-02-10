Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı giderek artıyor

Sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler bitmek bilmiyor. İstanbul'da 14 Ocak'tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 ölüm meydana gelmişti. Ankara'da ise yılbaşından bu yana 33 kişi yaşamını yitirmişti.

ÖLÜ SAYISI 38'E YÜKSELDİ

Yine Ankara'da bir sahte alkol faciası daha meydana geldi. Son olarak açıklanana göre sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.

SATAN KİŞİ DE ENTÜBE EDİLDİ

Yoğun bakımdaki kişi sayısının ise 20'den 32'ye yükseldiği kaydedildi. Ayrıca 17 olan tutuklu sayısı da 19 oldu. 35 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı. Öte yandan sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi.

İSTABUL'DA 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi hastaneye başvurdu.

"190 ŞAHIS YAKALANDI"

Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi."