Ankara'da Sağlıksız Gıda Ürünlerine Operasyon

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 bin 135 kilogram üretime uygun olmayan ham madde ve 34 bin 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş toplam 63 bin 795 kilogram sağlıksız ürün ele geçirildi.

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan YNS Gıda Şirketi'ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Ankara Tarım İl Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü et işleme yerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda dondurucularda hayvan derileri, tavuk derileri, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, 29 bin 135 kilogram üretime uygun olmayan ham madde, 34 bin 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş ve piyasaya arz edilecek nihai ürün olmak üzere toplam 63 bin 795 kilogram ürün bulunduğu tespit edildi. Ayrıca hijyen kurallarına uyulmaması sebebiyle de 3 şahsa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 186. maddesini ihlal etmekten işlem yapıldı. - ANKARA