Haberler

Ankara'da Sağlıksız Gıda Ürünlerine Operasyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yenimahalle'de düzenlenen operasyonda toplam 63 bin 795 kilogram sağlıksız gıda ürünü ve üretime uygun olmayan hammaddeler ele geçirildi. Ülkede hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 3 şahsa yasal işlem yapıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 bin 135 kilogram üretime uygun olmayan ham madde ve 34 bin 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş toplam 63 bin 795 kilogram sağlıksız ürün ele geçirildi.

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan YNS Gıda Şirketi'ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Ankara Tarım İl Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü et işleme yerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda dondurucularda hayvan derileri, tavuk derileri, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, 29 bin 135 kilogram üretime uygun olmayan ham madde, 34 bin 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş ve piyasaya arz edilecek nihai ürün olmak üzere toplam 63 bin 795 kilogram ürün bulunduğu tespit edildi. Ayrıca hijyen kurallarına uyulmaması sebebiyle de 3 şahsa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 186. maddesini ihlal etmekten işlem yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı

Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
CHP'li Dinçer'den, Bakan Göktaş'a Saliha Akkaş'ın fotoğrafı ve hırkası ile protesto

CHP'li Dinçer'den, Bakan Göktaş'a Saliha Akkaş'ın fotoğrafı ve hırkası ile protesto
Irak'ta parlamento seçimlerini Başbakan Sudani'nin lideri olduğu koalisyon kazandı

Komşu ülkede seçimleri, başbakanın lideri olduğu koalisyon kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.