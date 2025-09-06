Haberler

Ankara'da Sağanak Yağış Ulaşımı Aksattı

Ankara'da meydana gelen sağanak yağış, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafik aksaklıklarına ve su birikintilerine neden oldu. Valilik, şiddetli yağışlar için önceden uyarıda bulunmuştu.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ulaşımın aksamasına sebep oldu.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti. Valilik; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu. Öğle saatlerinde Başkentte etkili olan sağanak yağış, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda aksamalara neden oldu. Bulvarda yer yer trafik sıkışıklığı yaşanırken, yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı. - ANKARA

