Ankara'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Ankara'da etkili olan sağanak yağış Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden olurken, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yol trafiğe açıldı.

Öğle saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden oldu. Bulvarda kilometrelerce araç trafiği yaşanırken, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. - ANKARA