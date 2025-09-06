Haberler

Ankara'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
Ankara'da etkili olan sağanak yağış Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden olurken, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yol trafiğe açıldı.

Öğle saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden oldu. Bulvarda kilometrelerce araç trafiği yaşanırken, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. - ANKARA

