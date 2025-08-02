Ankara'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu
Ankara'nın Beypazarı, Sincan ve Haymana ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi.
Ankara'nın ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu.
Ankara'nın Beypazarı, Sincan, Haymana ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı, bazı yollar göle döndü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa