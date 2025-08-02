Ankara'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Ankara'nın ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu.

Ankara'nın Beypazarı, Sincan, Haymana ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı, bazı yollar göle döndü. - ANKARA