Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kızın son sözleri! Annesini arayıp 'Boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde ev ve işyerlerinin alt katlarında su baskınları yaşandı. Ani su baskınının bir binanın bodrum katına dolması sonucu Busenur Doğanay (21) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay'ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANNESİNE "BOĞAZIMA KADAR SUYUN İÇİNDEYİM" DEMİŞ

Ankara'da evini basan sel suları nedeniyle yaşamını yitiren Busenur Doğanay'ın akrabası Fatih Soylu, genç kızın babasına ölüm haberini veremediklerini aktararak, "Bodrum katta oturdukları için aniden su basmış, birdenbire gövdesini aşacak seviyeye gelmiş. Annesini aramış 'Boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş, komşuların da yardım etmesine rağmen açamamışlar kapıyı. Babasına haber verdik ama babası şu anda yaşıyor diye biliyor, yolda çünkü. Antalya'da yaşıyor" dedi.

"KOVALARLA SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTIK"

Mahalle sakinlerinden Fatma Ceylan da olaya ilk müdahale edenlerden olduklarını, suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, "Su baskını olduğunu duyunca koşarak buraya geldim. Geldiğimde yaşayan genç kız yardım istemiş 'boğuluyorum' demiş. Benim gelinim beline ip bağlamış yardım etmeye çalışmış ama su basıncı o kadar yüksekti ki, olmadı. Biz önce kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık. Kendimiz kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştık" diye konuştu.

"221 İHBARDA BULUNULMUŞTUR"

AFAD'dan yapılan açıklamada ise Ankara genelinde 112 Acil Çağrı Merkezine 221 ihbar yapıldığı ifade edilerek, "Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşanan yoğun yağış neticesinde su baskınları meydana gelmiştir. İncirli'de bir apartmanın bodrum katını su basması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik'te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır" denildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa