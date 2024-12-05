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Ankara'da Park Halindeki Tofaş Araçta LPG Patlaması: Yangın Çıktı

Ankara'da Park Halindeki Tofaş Araçta LPG Patlaması: Yangın Çıktı
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Akyurt ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş otomobil LPG tesisatının patlaması sonucu alev aldı. Olayda maddi hasar oluşurken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir vatandaşa müdahale etti.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, park halindeki Tofaş otomobil, LPG tesisatının patlaması sonucu alev aldı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kızık Caddesi'nde bir müstakil evin garajında park halindeki Fiat Tofaş aracın LPG tüp tesisatında meydana gelen patlama sonucu araçta yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olay sırasında araçta ve garajda maddi hasar oluşurken, dumandan etkilenen bir vatandaşa olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şans eseri bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Patlamanın neden kaynaklandığının belirlenmesi için incelemeler devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları araçlarda LPG tüp tesisatlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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