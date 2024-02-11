Ankara'da Otomobilin Tır Dorsesine Arkadan Çarptığı Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da otomobilin tır dorsesine arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.33'de Bala ilçesi Beynam Mahallesi Verem Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. C.G. idaresindeki 06 AG 7289 plakalı otomobil, Y.A. kontrolündeki 78 ABP 662 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın arka dorsesine sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda otomobil sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada otomobilde bulunan Zülbiye G. (70) ve Meryem G. (14) hayatını kaybederken, C.G., T.G., İ.G ve İ.G. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelenme başlattı. - ANKARA