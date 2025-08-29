Ankara'da Otomobil ve Kamyonetin Çarpışması: 5 Yaralı

Ankara'da bir otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sularında Ankara yolu Dutlu Kaplıca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BFZ 81 plakalı kamyonet ile bir otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği 5 yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA