Ankara'da Otomobil ve Kamyonetin Çarpışması: 5 Yaralı
Ankara'da meydana gelen kazada, otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 16.00 sularında Ankara yolu Dutlu Kaplıca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BFZ 81 plakalı kamyonet ile bir otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği 5 yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa