9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
Ankara'da yolcu otobüsünün üst geçidin ayaklarına saplanması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybederken, kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobil sürücüsü "Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.
Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
GÜZERGAH TRAFİĞE KAPATILDI
Katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.
"SELEKTÖR YAPTIK, KORNAYA BASTIK AMA DUYMADI"
Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.