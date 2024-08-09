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9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı

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Ankara'da yolcu otobüsünün üst geçidin ayaklarına saplanması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybederken, kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobil sürücüsü "Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

11 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı

GÜZERGAH TRAFİĞE KAPATILDI

Katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

11 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı

"SELEKTÖR YAPTIK, KORNAYA BASTIK AMA DUYMADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Polatlı ankara 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (11)

Can Dersimli:

Otobüs 3-4 km önce yalpalamaya başladıysa eğer bil ki şöför uyukluyodur ne olurdu yani önüne geçip şöförü uyarsaydın yanına varıp korna bassaydın şöför bu uyaranla kendine gelirdi bugün onca insan ölmemiş olurdu. İnsanımız maalesef arkadan story çekip like alma peşinde

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