Etimesgut'ta otluk alanda yangın

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Etimesgut ilçesi Ata Mahallesi'nde otluk bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı