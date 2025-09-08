Haberler

Ankara'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri

Ankara'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde polis ekipleri, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul servis araçları ve çevresinde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücü belgeleri kontrol edildi.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla polis ekipleri tarafından Ankara'nın Altındağ ilçesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim uygulanması gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, Altındağ ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde okul servis araçlarının belgeleri ve güvenlik önlemlerine karşı denetim yapıldı. Polis ekipleri okul çevresinde duran kişilerin kimliklerini kontrol ederken, çevrede geçen okul servis araçları ve taşıtları da durdurarak, sürücü ve araçların belgelerine yönelik denetim yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Konuşmayı dahi bilmiyor! 6 yaşındaki çocuk ülkeyi ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.