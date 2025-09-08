Ankara'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla polis ekipleri tarafından Ankara'nın Altındağ ilçesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim uygulanması gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, Altındağ ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde okul servis araçlarının belgeleri ve güvenlik önlemlerine karşı denetim yapıldı. Polis ekipleri okul çevresinde duran kişilerin kimliklerini kontrol ederken, çevrede geçen okul servis araçları ve taşıtları da durdurarak, sürücü ve araçların belgelerine yönelik denetim yapıldı. - ANKARA