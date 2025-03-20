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Gözaltıları protesto etmek için ODTÜ'de buluşan öğrencilere polis müdahalesi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ODTÜ kampüsünde protesto eden üniversite öğrencilerine polis, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararını, ODTÜ'de toplanarak protesto etti.

Ankara'da öğrencilere biber gazlı ve plastik mermili müdahale

PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZLI MÜDAHALE

ODTÜ Yerleşkesi'nde "Hükümet istifa" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen üniversite öğrencilerine polis, plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti.

Ankara'da öğrencilere biber gazlı ve plastik mermili müdahale

ÖĞRENCİLERİN KIZILAY'A GİTMESİNE İZİN YOK

ODTÜ A1 Kapısı önünde TOMA'larla bekleyen polis, barikat kurarak öğrencilerin Kızılay yönüne gitmesine izin vermedi.

Ankara'da öğrencilere biber gazlı ve plastik mermili müdahale

Gözaltıları protesto etmek için ODTÜ'de buluşan öğrencilere polis müdahalesi
Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAhmet Bayram:

Tayyip düşmanlığı size hırsızı haini bile sevdirir

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Imamınoglunun çocukları yalıda siz sokakda imamoğlulunu çokta şeyindesiniz

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Bu öğrencilerin okuldan atılması gerek

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Hırsızı savunan da hırsızdır. Bunlarda geleceğin diplomasız hrsz adayları

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bunlar bizim zekası yüksek insanlarımız,yavrum iddanameyi gördünüz mü yok,delilleri,yok,adamlar niye kaçtı,bilen yok.Canları sıkılmış polisle kovalamaca oynayacaklar.

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Hrszı savunan da hrszdır. Geleceğin sahte diplomalı hrszları bunlar.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

böyle yapmazlarsa eko burslarını keser. maşallah eko öğrencilere iyi bakıyor

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