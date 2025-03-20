Gözaltıları protesto etmek için ODTÜ'de buluşan öğrencilere polis müdahalesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ODTÜ kampüsünde protesto eden üniversite öğrencilerine polis, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararını, ODTÜ'de toplanarak protesto etti.
PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZLI MÜDAHALE
ODTÜ Yerleşkesi'nde "Hükümet istifa" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen üniversite öğrencilerine polis, plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti.
ÖĞRENCİLERİN KIZILAY'A GİTMESİNE İZİN YOK
ODTÜ A1 Kapısı önünde TOMA'larla bekleyen polis, barikat kurarak öğrencilerin Kızılay yönüne gitmesine izin vermedi.