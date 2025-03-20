Gözaltıları protesto etmek için ODTÜ'de buluşan öğrencilere polis müdahalesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararını, ODTÜ'de toplanarak protesto etti.

PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZLI MÜDAHALE

ODTÜ Yerleşkesi'nde "Hükümet istifa" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen üniversite öğrencilerine polis, plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti.

ÖĞRENCİLERİN KIZILAY'A GİTMESİNE İZİN YOK

ODTÜ A1 Kapısı önünde TOMA'larla bekleyen polis, barikat kurarak öğrencilerin Kızılay yönüne gitmesine izin vermedi.