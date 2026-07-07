NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da güvenlik önlemleri üst düzeyde

Ankara'da NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Zirvesi başladı. Bu vesileyle Kızılay Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Başkentin en yoğun noktalarından biri olan Kızılay Meydanı'nda çok sayıda polis ekibi görev alırken, çevik kuvvet ve trafik polis ekipleri Kızılay Meydanı'nda adeta kuş uçurtmadı. Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatılırken, yaya geçişine de kısıtlamalar getirildi. Zirve kapsamında yerli ve yabancı heyetlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde alınan tedbirlerin Kızılay Meydanı başta olmak üzere kritik noktalarda da yoğunlaştırıldığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı