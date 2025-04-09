Ankara'da müezzine bıçaklı saldırı!

Ankara'da daha önce tartıştığı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan cami müezzini ağır yaralandı. Müezzinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde müezzin Mücahid Sadan (27), ikindi namazı için görev yaptığı Abüsselam Cami'sine gittiği sırada, daha önce bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı O.T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

GÖĞÜSÜNDEKİ BIÇAKLA CAMİYE KADAR GELDİ

Göğsüne saplanan bıçakla camiye kadar gelen ve çevredeki kişilerden yardım isteyen Sadan, ambulansla hastaneye sevk edildi. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Sadan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanan O.T.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.

"BIÇAKLA CAMİYE KADAR GELİP YARDIM İSTEMİŞ"

Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Ömer Bozacı yaşananları şöyle anlattı: "Müezzin camiye doğru geliyormuş. Evinden çıktığından beri de takip eden kar maskeli bir kişi kendisine seslenmiş. Ardından bıçakla müezzine saldırmış. Yaralanan kişi göğsünde bıçakla camiye kadar gelip yardım istemiş. Sonra da ambulansla hastaneye götürmüşler. Kaçan saldırganı da polisler kısa sürede yakalamış. Bildiğimiz kadarıyla aralarında bir problem yoktu. Müezzin kendi halinde kimsenin şikayetçi olmadığı birisiydi. Yoğun bakım servisinde tedavi görüyormuş. Durumu ciddiyetini koruyormuş."