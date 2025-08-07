Ankara'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Ankara'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Çubuk ilçesi Temel Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hasan Hüseyin Kavak'ın kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Kavak ile 1 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kavak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
