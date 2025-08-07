Ankara'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Ankara'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Çubuk ilçesi Temel Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hasan Hüseyin Kavak'ın kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Kavak ile 1 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kavak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA